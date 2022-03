HBO Max wil snel tot de grootste van Nederland behoren

Met de komst van HBO Max is het vanaf dinsdag nog drukker op de toch al volle markt voor streamingdiensten in Nederland. Toch ziet de Amerikaanse streaminggigant de toekomst in ons land rooskleurig in. "Het is ons doel om een van de grootste drie spelers in Nederland te worden", zegt Christina Sulebakk, de General Manager van HBO Max in Europa, het Midden-Oosten en Afrika in gesprek met het ANP.

HBO Max is de streamingdienst van het bekende Amerikaanse productiehuis WarnerMedia. Het neemt daardoor een schat aan bekende films en series mee, waarvan HBO-hits als Game of Thrones, The Wire en Euphoria slechts een fractie vormen. Series als Friends en Gossip Girl zijn er ook te vinden, evenals de superheldenfilms van DC, de cartoons van Cartoon Network en natuurlijk de films van WarnerBros en de HBO Max-originals.

Wie her en der wat leest over de streaminggigant ziet dat hij, vanwege dat indrukwekkende aanbod, weleens de "Netflix-killer" wordt genoemd. De Deense Sulebakk zegt de term niet te kennen en meent dat de beide diensten juist aan elkaar gewaagd zijn. "WarnerMedia bestaat al 100 jaar en al die tijd hebben we via beeld verhalen verteld die mensen raken. In de loop der jaren hebben wij ons aangepast aan de techniek. En Netflix doet dat eigenlijk andersom", zegt ze, doelend op de start van Netflix als abonneeservice voor videobanden.

De komst van HBO Max naar Nederland is als redelijk laat te omschrijven. Netflix, Videoland, Disney+ en Amazon Prime Video zijn hier in veel gevallen immers al jaren actief. "Natuurlijk waren we liever tien jaar eerder naar Nederland gekomen", zegt Sulebakk. "Maar we zijn er nu met een wereldwijd platform, de juiste techniek en een goede propositie." Dat het zo lang geduurd heeft, heeft onder meer te maken met uitzendrechten. Die zijn in de loop der jaren bij verschillende providers en andere diensten ondergebracht geweest en moesten dus eerst weer vrijkomen. Maar ook qua techniek moest de app worden klaargestoomd voor Nederland. "Jullie betalen bijvoorbeeld graag met iDEAL. Dan moeten wij er wel voor zorgen dat dat bij ons ook kan", lacht Sulebakk.

Waar Amazon Prime en Netflix inmiddels de eerste schreden op het vlak van eigen Nederlandse series en programma’s hebben gezet, heeft HBO Max op dat gebied nog niks concreets aangekondigd. Toch kunnen we binnenkort nieuws verwachten, zegt Sulebakk. "We zullen nooit zoveel Nederlandse series gaan maken als we Engelse series maken, maar we willen onze service wel complementeren met Nederlandse originals. Binnen enkele weken zullen we dan ook onze eerste Nederlandse producties aankondigen", zegt de Europese baas van de streamingservice. "Zoiets kost echt tijd, want we willen verhalen brengen die ertoe doen, maar ze moeten ook dat speciale HBO-ingrediënt hebben."