Promes wilde zijn neef doden om zijn tante te helpen

,,Mijn loyaliteit is naar mijn tante, wie van haar pikt maak ik af. (...) Er zijn bepaalde mensen voor wie ik dood maak. Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop, anders was die tori (ding, red.) nog lelijker gelopen.’’ In de nacht na het feest waarop voetballer Quincy Promes zijn neef zou hebben gestoken, belt hij met familieleden om uit te leggen waarom hij gestoken heeft.De neef had kennelijk iets naar gedaan tegen een tante en Quicy nam daarvoor wraak.

,Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me.” Aan zijn moeder vraagt hij even later waar hij zijn neef heeft geraakt. ,,Dan heeft hij nog geluk gehad’’, aldus Promes nadat hij hoort dat hij het mes in het been heeft gestoken.

Nieuwsuur heeft de taps onthult. Het lijkt er sprekend op dat Promes schuldig is.