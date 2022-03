Vrienden halen spullen Lil Kleine weg uit grachtenpand

Hoewel Lil Kleine na veertien dagen het Justitieel Complex Zaanstad in Westzaan mocht verlaten, lijkt het er niet op dat de 27-jarige rapper naar zijn huis aan de Amsterdamse grachten is teruggekeerd. Volgens De Telegraaf zouden vrienden van Jorik Scholten, zoals zijn echte naam luidt, de afgelopen dagen spullen hebben opgehaald uit het appartement waar hij voorheen met verloofde Jaimie Vaes en hun zoontje Lío woonde.

Deze vrienden zouden zijn spullen hebben opgehaald om te voorkomen dat 'Kleine' alsnog contact zoekt met Jaimie en zelf langskomt om dingen te halen. Jaimie zou inmiddels vertrokken zijn naar Ibiza, wat betekent dat het appartement momenteel onbewoond is en volgens de krant in de verkoop gaat.

Scholten zou zijn vrienden gezegd hebben in behandeling te gaan voor zijn gedrag. Of dat alleen over zijn agressie gaat of dat dat ook zijn verslavingen behelsd is niet bekend.

De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besliste maandag dat Lil Kleine's voorarrest onder voorwaarden wordt geschorst. De rapper werd vorige maand opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jamie Vaes. Hij zou het hoofd van Vaes tussen een autodeur hebben geklemd. Na drie nachten in de cel kwam hij aanvankelijk vrij, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep omdat er voldoende ernstige redenen waren om hem langer vast te houden. Daarop volgde een zitting bij de raadkamer, die oordeelde dat de rapper nog veertien dagen langer vast moest zitten.