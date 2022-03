Ed Sheeran in het nauw in plagiaatzaak: “Hij kende liedje wel”

Ed Sheeran is verwikkeld in een plagiaatzaak rond de wereldhit Shape of You. Het lied zou te veel lijken op het nummer Oh Why. Sheeran ontkent dat hij dat nummer destijds kende. De makers geloven dat niet: ze hebben het bewust bij hem onder de aandacht gebracht.

Het gaat meer bepaald om het bekende stukje Oh-I, Oh-I, Oh-I in de tekst van Sheeran. Wie het terugluistert, ziet dat melodielijntje terugkomen in het Oh Why, oh Why, oh Why van de Britse singer-songwriters Sam Chokri en Ross O'Donoghue.

Managementbureau van de twee artiesten, Artists and Company, laat bij monde van manager David May weten dat ze erg veel moeite hebben gedaan om het nummer op de radar van Sheeran te krijgen. “Er was een gecoördineerd plan om Ed Sheeran te bereiken, in de hoop dat zijn interesse in het werk van Sami gewekt zou zijn,” aldus May. "We wisten dat Ed Sheeran daar regelmatig mensen mee hielp en dat hij het leuk vond om samen te werken met artiesten als Sami.” Dat Sheeran het nummer niet kende, zoals hij zelf zegt, is dus onwaarschijnlijk.

Meningen verdeeld

Of er echt sprake is van plagiaat, daarover zijn de meningen verdeeld. De Belgische componist Miguel Wiels denkt van wel. "Het kan dat ze er allebei los van elkaar opgekomen zijn, maar in deze vind ik dat toch zeer verdacht. Zowel qua beweging, tekstkleur, klanken en tempo liggen die stukjes in ‘Shape of You’ en ‘Oh Why’ zó dicht bij elkaar."

Professor popmuziek Jeroen D'hoe van de KU Leuven denkt daar anders over. “Het typische melodietje van Ed Sheeran op die 'Oh-I' is zo ritmisch van identiteit. Hoe hij dat zingt, lijkt in geen geval op de 'Oh Why' waarin die twee aanleiding zien om er een plagiaatzaak van te maken."

Ed Sheeran staat er om bekend dat hij regelmatig net of net niet over de plagiaatgrens heengaat. In deze video worden een aantal nummers naast elkaar gelegd. Vanaf minuut 5 komt het Oh-I van Shape of You aan de orde.