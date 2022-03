Massa is Kassa-ster Peter Gillis afgevoerd met ambulance

Peter Gillis, de realityster van de serie Familie Gillis: Massa is Kassa, is woensdag met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa aan het ANP na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. De krant meldde dat Gillis "onwel werd" en "nog een hartslag van 30" bleek te hebben.

"Peter is inderdaad met de ambulance afgevoerd", aldus de zegsman, die niet bevestigen kan bevestigen dat Gillis onwel werd. Dat zou zijn gebeurd tijdens een overleg met onder meer de cameraploeg van het programma over de familie Gillis op SBS6. Ook Gillis' zoon was bij het overleg en zou meteen het noodnummer hebben gebeld zodra zijn vader onwel werd, maar Gillis heeft dat volgens de krant zelf niet meegekregen.

"In het ziekenhuis in Helmond hebben ze allerlei onderzoeken gedaan", zegt Gillis donderdag tegen de krant. "Ze dachten aan een hersenbloeding, tia of beroerte, maar de hersenscan was goed. Het bleek dat mijn suiker te hoog was." Hij mocht laat op de avond weer naar huis. "Ik krijg nog meer onderzoeken en voel me nog steeds niet goed."

De vakantieparkeneigenaar stelt nu "toch echt iets" aan zijn gewicht te moeten doen. Hij zou weer naar zijn afslankcoach willen gaan. "Ik sta weer met beide benen op de grond. Over enkele maanden herken je me niet meer terug."