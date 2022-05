Coen en Sander stoppen: Sander naar Radio Veronica

Radio Veronica-zenderbaas Rob Stenders is blij met de komst van Sander Lantinga. De dj, die vanaf oktober van maandag tot en met donderdag een middagprogramma voor de radiozender gaat maken, stond "heel hoog" op zijn wensenlijstje.

Woensdag werd bekend dat Coen Swijnenberg en Sander Lantinga los van elkaar programma's gaan maken. De Coen en Sander Show, nu nog van maandag tot en met donderdag te horen, verhuist naar de vrijdag. Waar Swijnenberg een extra show bij 538 gaat presenteren, gaat Lantinga een nieuw programma maken voor Radio Veronica.

Stenders was al langer "lid van zijn fanclub", laat hij weten in reactie op het nieuws. "We waren daarna collega's en buren bij 3FM. Daar genoot ik van hem als persoon en van De Coen en Sander Show. Lantinga maakt alles toch altijd net een tikkie scherper, leuker en origineler."

Liefde was wederzijds

Stenders, die ruim een jaar zenderbaas is, vindt dat de dj goed past bij "het vernieuwde" Radio Veronica. "Hij bleek zijn oren ook regelmatig aan Radio Veronica uit te lenen, dus de liefde was geheel wederzijds. Ik hoef je niet uit te leggen hoe blij ik ben dat Sander onze gelederen komt versterken."

Coco Hermans, Radio Director 538, noemt het "mooi" dat de mannen los van elkaar programma's gaan maken. "De Coen en Sander Show is in achttien jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in Nederland, waar ook ik al sinds jaar en dag met veel plezier naar luister. Ik ben daarom superblij dat we de legendarische De Coen en Sander Show op vrijdag behouden op Radio 538 en weet zeker dat dit de leukste start van je weekend gaat zijn."