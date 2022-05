Kevin Spacey aangeklaagd wegens drie aanrandingen

Kevin Spacey is officieel aangeklaagd wegens aanranding. Het gaat in totaal om vier aanklachten. De 62-jarige acteur zou drie mannen aangerand hebben. Dat zegt het zogenaamde Crown Prosecution Service.

Mede-acteur Anthony Rapp kwam in 2017 met het verhaal naar buiten dat toen hij veertien was, een volwassen Spacey hem had betast. Meer beschuldigingen volgden waarop de acteur werd ontslagen bij ‘House of Cards’.

Deze maand werd bekend dat de acteur eindelijk weer een rol te pakken had. Het was het eerste grote project voor de acteur sinds hij bijna vijf jaar geleden werd ontslagen bij ‘House of Cards’ wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag.