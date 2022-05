Willibrord Frequin (80) overleden

Willibrord Frequin is op 80-jarige leeftijd overleden aan de ziekte van Parkinson. Dat bevestigt zijn familie donderdag aan het ANP. De tv-maker is ’vredig’ in zijn slaap overleden en had zich ’verzoend met het onvermijdelijke einde, na een liefdevol en prachtig leven’

Frequin was een sensatiejournalist toen dat genre nog niet bestond. Hij vond in de journalistiek zijn Waterloo met een reportage met nepnieuws: hij had een handel in dode hoofden ontdekt, die niet bestond. Hoofden, bestemd voor medisch wetenschappelijk onderzoek, zouden misbruikt worden.

In de journalistiek was Frequin geprezen om zijn talent overal binnen te komen; zelfs bij de Paus. Eenmaal binnen wist hij helaas vaak niet wat te vragen.