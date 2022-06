Depp vs Heard. Jury velt verpletterd oordeel over Amber Heard

De jury in de zaak tussen filmsterren en ex-echtgenoten Johnnie Depp en Amber Heard is tot een conclusie gekomen. Er kwam ter elfder uren nog een extra uitstel: de jury had de formulieren niet helemaal ingevuld en de rechter stuurde de jury terug om het werk af te maken.

Samengevat: De jury constateert dat Johnny Depp in een opiniestuk is belasterd door Amber Heard. De jury vindt dat Heard Johhnie Depp in dat stuk in de Washington Post onredelijk beschuldigd heeft. Ze heeft gezegd dat Depp een verkrachter en vrouwenmishandelaar is. Dat heeft ze niet bewezen. Ze heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan smaad. Depp kreeg op alle punten gelijk van de jury. De jury veroordeelt haar tot een genoegdoening van 15 miljoen dollar.

Maar ook Depp gaat niet vrijuit. Hij heeft Heard van meer beschuldigd dan hij kan bewijzen. Depp moet 2 miljoen betalen aan Heard.

Voor wie vergeten is hoe het zat: Depp wil 50 miljoen dollar omdat Heard hem belasterd heeft en heeft beschuldigd van huiselijk geweld. Heard wil 100 miljoen van Depp. Maar ze wilden vooral allebei gelijk krijgen.

Tijdens het proces getuigde mevrouw Heard dat de heer Depp haar seksueel heeft misbruikt en een "patroon van geweld" heeft gebruikt tijdens hun relatie. Depp noemt dat laster.

Amber was in de rechtbank bij het voorlezen van het vonnis. Johnny was er niet.