Bekend Nederland neemt afscheid van Willibrord Frequin

Johnny de Mol, Hennie Huisman en John van den Heuvel zijn enkele bekende Nederlanders die aanwezig zijn bij de uitvaart van Willibrord Frequin. De afscheidsdienst van de overleden Frequin is donderdagochtend begonnen. Ook Ruud de Wild, Olcay Gulsen, Tineke de Nooy, Emile Ratelband, René van der Gijp en René Froger zijn aanwezig bij de uitvaart van de tv-presentator. Frequin overleed vorige week donderdag op 80-jarige leeftijd. Hij stierf volgens zijn familie "vredig" in zijn slaap nadat hij zich had "verzoend met het onvermijdelijke einde, na een liefdevol en prachtig leven". De tv-persoonlijkheid leed aan vasculair parkinsonisme en hartfalen.