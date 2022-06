Queen Elizabeth en beer Paddington zijn hit op sociale media

Het korte clipje van koningin Elizabeth II en beertje Paddington, dat zaterdagavond werd getoond tijdens het jubileumconcert, is een grote hit op sociale media. Het fragment wordt zondag veel gedeeld.

Veel mensen op Twitter zeggen dat het moment ze ontroert en aan het lachen maakt. Zij stellen dat dit filmpje zelfs het optreden van Elizabeth en James Bond bij de Olympische Spelen van 2012 overtreft. "Dit is wat we ons allemaal later zullen herinneren van het jubileum", schrijft iemand.

In de clip bezoekt het beroemde, digitaal getekende beertje de Queen, die 70 jaar op de troon zit, in haar paleis. Zij drinken een kopje thee en de koningin haalt een sandwich met marmelade, de favoriete snack van Paddington, uit haar handtasje.

Daarna tikken zij samen met hun theelepeltjes op hun theekopjes het iconische ritme van de hit We will rock you van de Britse formatie Queen. De menigte bij het live concert nam dit ritme over, waarna de leden van de groep Queen het nummer speelden.

Het was een verrassing dat Elizabeth in het filmpje verscheen. De 96-jarige vorstin was zelf niet aanwezig bij de festiviteiten zaterdag. Zij kampt met een broze gezondheid. Daarom miste de koningin vrijdag ook de speciale dankdienst in St Paul's Cathedral en zaterdagmiddag de Epsom Derby.