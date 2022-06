Noraly Beyer en Joost Prinsen spelen stelletje in NPO-serie NOOD

Noraly Beyer en Joost Prinsen - die in het echte leven ook een stelletje zijn - hebben samen een gastrol in het tweede seizoen van BNNVARA-serie NOOD. Ook Jim Deddes, Ergun Simsek en Hassan Slaby zullen te zien zijn in een van de afleveringen van de tweede reeks, heeft de omroep woensdag bekendgemaakt

Beyer (75) en Prinsen (79) spelen in één aflevering samen een koppel. De oud-nieuwslezeres en de acteur hebben sinds ruim een jaar een latrelatie. Het is de allereerste keer dat zij samen in een serie te zien zijn.

De opnames van het tweede seizoen van NOOD zijn op maandag gestart. In de serie worden vier centralisten geconfronteerd met de meest uitzonderlijke noodgevallen die ze onder grote druk moeten afhandelen. De eerste reeks van de serie is goed ontvangen en krijgt daarom een vervolg.

De vier hoofdrolspelers keren allemaal terug: Melody Klaver, Mohammed Elouardani, Jenny Mijnhijmer en Joris Smit. De regie is dit keer in handen van Eché Janga (Buladó). Seizoen 2 zal dit najaar bij BNNVARA te zien zijn.