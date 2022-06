Helga van Leur waarschuwt voor jeukrups: ‘ik kreeg baviaanbillen’

Meteoroloog Helga van Leur waarschuwt haar volgers op Twitter voor de problemen die de eikenprocessierups kan veroorzaken. Zij deelt een persoonlijke ervaring met de venijnige haartjes van de jeukrups én geeft een tip over hoe de pijn te verzachten is.

"Het enige dat bij mij echt verlichting gaf: de föhn erop", aldus Van Leur. "In mijn geval had ik baviaanbillen doordat ik op een kussen was gaan zitten waar eikenprocessierupsenhaartjes op zaten. Tip gehad via Twitter en - damn, it works!"

De eikenprocessierups is een jaarlijks terugkerend probleem in Nederland. De brandharen van de rups kunnen jeuk en gezondheidsklachten veroorzaken. Vroeger begonnen de problemen pas in juni. Maar onder invloed van de klimaatverandering kwamen de eerste rupsen dit jaar al eind maart uit hun ei. Dit kwam doordat maart en februari opvallend warm en zonnig waren.

Op de website van het landelijk Kenniscentrum Eikenprocessierups staan, naast de föhn van Helga van Leur, nog meer tips voor het voorkomen of bestrijden van problemen door de haartjes van de rups.