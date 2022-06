Voormalig penthouse Johnny Depp en Amber Heard staat te koop

Een van de penthouses die Johnny Depp in zijn bezit had gedurende zijn huwelijk met Amber Heard staat te koop voor 1,6 miljoen euro. Het pand is gehuisvest in de Eastern Columbia Building in Los Angeles en is één van de vijf penthouses die Depp in zijn onroerendgoedportefeuille had. Depp kocht de panden tussen 2007 en 2008. Dit meldt People. De andere appartementen staan eveneens te koop, maar dit specifieke pand is waar Johnny en Amber tijdens hun korte, en tumultueuse, huwelijk zelf woonden. In de andere panden woonden vrienden en familie van Amber, zo werd duidelijk tijdens de rechtszaak die Depp tegen zijn ex-vrouw had aangespannen. Het penthouse is bijna 160 vierkante meter groot, heeft één slaapkamer en twee badkamers. Daarnaast is er een groot dakterras met een zwembad. Vanaf het dak is er uitzicht over heel Los Angeles.