Dit is het extreme fitness- en dieetregime van Tom Cruise (59)

Amerikaanse filmster Tom Cruise is bijna zestig, maar nog steeds topfit. Aan het fitnessblad Men's Health legt hij uit wat voor dieet- en trainingsregime hij volgt.

Met zijn nieuwe film Top Gun: Maverick heeft hij wederom een kaskraker te pakken. De film leverde tot nu toe al meer dan een half miljard euro op. Cruise doet nog steeds zijn eigen stunts en wijt zijn fitheid aan een streng dieet en extreem gevarieerd bewegingspatroon.

De man zegt slechts 1200 kilocalorieën per dag te nuttigen en moet niks hebben van suiker of andere koolhydraten. Hij vreest voor ontstekingen en een verhoogd insulineniveau, wat volgens hem een 'verouderingshormoon' is. Hij eet vooral haver, zalm, noten, olijfolie, spinazie en blauwe bessen.

Toch krijgt hij genoeg energie binnen voor een uitgebreid trainingsprogramma vol met afwisselende sporten. Zo doet hij aan het verkennen van ondergrondse grotten, beklimt hij rotsen en is hij een fervent zeekajakker. Ook houdt hij van een stevig potje schermen en doet hij aan gewichtheffen en hardlopen.

Regelmatig switchen tussen cardio- en krachttraining zorgt voor behoud van flexibiliteit en balans, de belangrijkste dingen waaraan je je echte leeftijd kunt aflezen, zo is het idee. Toch tapt de acteur af en toe ook uit een ander vaatje, denken experts op het gebied van plastische chirurgie. In oktober leek zijn opgeblazen gezicht te verraden dat hij iets teveel fillers had laten inspuiten.