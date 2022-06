Kate Bush verdient drie ton per week met oude hit dankzij Stranger Things

Als zangeres Kate Bush nog geen miljonair was, dan is ze het nu zeker. Haar hit Running up that hill uit 1985 staat op nummer één in de Britse hitlijsten doordat hij in meerdere afleveringen van de Netflix-serie Stranger Things te horen is.

Het nummer kwam nooit verder dan plek drie in de histlijsten, maar staat na 37 jaar alsnog bovenaan. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Het succesvolle liedje wordt dagelijks bijna een miljoen keer gestreamd op Spotify. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het is moeilijk om de snelheid te bevatten waarmee dit is gebeurd”, zegt een euforische Kate Bush.

De zangeres heeft laten weten het 'geweldig' te vinden dat haar nummer te horen is in deze 'fantastische en aangrijpende' serie. “Running up that hill wordt een heel nieuw leven ingeblazen door de jonge fans die van de show houden. Ik vind het geweldig”, zo valt te lezen op haar website.

De serie is aanbeland bij seizoen vier en is volgens critici beter dan ooit. Vanaf 1 juli is de seizoensfinale te bekijken op het streaming platform. Vandaag is de indrukwekkende trailer uitgebracht op YouTube.

3 ton

“Het ziet ernaar uit dat Kate een bedrag van zeven cijfers mag gaan innen door de heropleving”, vertelt een muziekkenner aan Britse tabloid The Sun. “Ze bezit alle publicatie- en licentierechten én ze heeft het nummer zelf geschreven. Bijna al het geld gaat dus direct naar haar. Gezien de populariteit van het nummer, zal Kate gemakkelijk 250.000 pond per week verdienen.” Dat is omgerekend bijna 3 ton.

Ook in Nederland staat de single weer in de Top 40. Ze is daarmee de enige artiest die als tiener én als 60-plusser in de Nederlandse hitlijsten heeft gestaan.

Hier zie je de prachtige sleutelscene in Stranger Things, waarbij het nummer volledig wordt gedraaid: