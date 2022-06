Voetpad op Vlieland vernoemd naar Liesbeth List

Het voetpad dat naar de vuurtoren op Vlieland leidt is onlangs vernoemd naar de in 2020 overleden Liesbeth List. Het college van burgemeester en wethouders besloot hiertoe, om zo de op Vlieland opgegroeide zangeres te eren. In bijzijn van List's familie en de burgemeester onthulden kleindochter Lílah en commissaris van de Koning in Friesland Arno Brok het Liesbeth Listpad. Dit meldt De Telegraaf.

Vanwege het coronavirus werd de onthulling van het straatbord twee jaar lang uitgesteld. Naast het naambord werd ook het kunstwerk, met daarop de tekst ’Ik heb je lief’, voor het eerst getoond. De vervaardiging hiervan kwam tot stand door giften van lezers van het Vlieland Magazine. "We zijn hier zo dankbaar voor. Het leek alsof ze het persoonlijk zegende," aldus dochter Elisah (39).

List woonde vanaf haar zevende jaar, na omzwervingen in weeshuizen, bij Jaap en Marie List op Vlieland. Uiteindelijk nam ze ook hun achternaam aan. Tot haar achttiende verbleef ze op het Waddeneiland, om vervolgens haar geluk te beproeven in Amsterdam, waar ze tot aan haar overlijden woonde.

De zangeres overleed op 78-jarige leeftijd in haar slaap.