Ghislaine Maxwell in gevangenis onder zelfmoordtoezicht

Het vonnis tegen Ghislaine Maxwell kan binnenkort worden geveld. Verwacht wordt dat ze tientallen jaren gevangenisstraf krijgt. Maxwell is 60, zodat zo'n vonnis er op neerkomt dat ze in de gevangenis zal sterven. Er wordt daarom gevreesd dat ze zelfmoord pleegt, net als Jeffrey Epstein, de man die ze hielp stelselmatig jonge meisjes te misbruiken.

In een brief aan de rechter schreef Maxwells advocaat dat haar cliënt niet langer in staat is om zich goed voor te bereiden op haar veroordeling, aangezien ze in het Metropolitan Detentiecentrum in isolatie is gezet vanwege het veronderstelde risico op zelfmoord.

Volgens de advocaat moet Maxwell een speciale ‘zelfmoordkiel’ dragen en zijn haar kleding, tandpasta, zeep en juridische papieren afgenomen.