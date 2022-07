Gehate trofeejager zelf doodgeschoten, dierenliefhebbers vieren zijn dood

De Zuid-Afrikaanse trofeejager Riaan Naudé is vermoord. Mogelijk door dierenliefhebbers die de de 55-jarige man haatte die op het internet graag pronkte met de wilde en soms bedreigde dieren die hij neerschoot.

De moordenaar schoot Naudé van zeer dichtbij met een kogel door het hoofd. Dat gebeurde toen de trofeejager langs de kant van de weg stond omdat de motor van zijn terreinwagen overhit was. Het is nog onduidelijk of de autopech toeval was of niet. Een getuige zag alles gebeuren. Hij zag twee mannen met hun auto stoppen naast de auto van Naudé, hoorde een schot en zag de witte auto met de daders wegscheuren van de plaats.

Een paar giraffen die weerloos op de grond liggen, een pick-uptruck vol dode zebra’s, een gedode leeuw met op zijn rug een jager die de kop van het dier in de lens doet kijken. Het zijn maar een paar foto’s uit de onlineverzameling van trofeejager Riaan Naude. Ze zijn te zien op zijn Instagrampagina, maar ook op de Facebookpagina van Pro Hunt Africa, de organisatie waar je jachtsafari’s kan boeken. Het zijn schokkende beelden, en Riaan Naude haalde zich er al jaren de haat van dierenliefhebbers wereldwijd mee op de hals.