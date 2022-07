Arie Boomsma plakt elke avond zijn mond dicht: ‘Je wordt frisser wakker en hebt meer energie’

Als Arie Boomsma uit eigen beweging zijn mond wil afplakken, houden we dat niet tegen, ook al zijn het alleen de nachtelijke uren. Op zijn Instagram-account deelt hij de opzienbarende 'lifehack' met zijn volgers.

De zelfverklaarde lifecoach en fitnessgoeroe leeft volgens een strak tijdsschema. Toch heeft hij nog tijd gevonden om dit nieuwe experiment vorm te geven. Hij zegt dat zijn vrouw soms ook niet meer weet waar ze het zoeken moet.

“Ze lacht me soms liefdevol uit, maar dat neusademen levert veel op: Je wordt frisser wakker, hebt meer energie, herstelt sneller tijdens en na trainingen en het heeft volgens de wetenschap ook nog allerlei gezondheidsvoordelen.”

“Je neus filtert de lucht van van alles dat je liever niet in je longen krijgt (vuil, stof, bacteriën, etc). Je kunt jezelf op allerlei manieren trainen in het neusademen.”

Het dichttapen van de mond voor het slapengaan is slechts het begin. Volgens Boomsma zijn de mogelijkheden eindeloos. “Of tape je mond dicht bij een activiteit, zoals grasmaaien, afwassen, stofzuigen.”

Lees hier het revolutionaire stappenplan van de fitness- en healthfreak: