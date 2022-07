5 jaar cel en tbs voor poging tot moord op Groningse journalist

Twee mannen die in 2021 een brandend bierflesje in de woning van een Groningse journalist gooiden, zijn veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden. Volgens de rechtbank in Groningen gaat het om een poging tot moord en brandstichting.

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank vindt dat er sprake is van een "doelbewuste actie tegen een journalist" en niet van een gemoedsopwelling bij de mannen.

P. (32) en Jaimy John W. (33) gooiden in de ochtend van 19 augustus rond 03.00 uur een brandend bierflesje door de voordeur bij journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom. Groeneveld en zijn partner wisten het vuur te doven en bleven ongedeerd. De actie is vastgelegd door beveiligingscamera's die bij de bovenwoning van Groeneveld hingen. De mannen hadden drie bierflesjes bij zich, twee werden voor de deur achtergelaten. Voor de rechtbank staat vast dat het om molotovcocktails gaat.

P. en W. behoorden tot een groep complotdenkers rond corona. Ze kenden elkaar van demonstraties. Groeneveld schreef kritisch over coronacomplotdenkers. Omdat P. en W. volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar zijn, is er een tbs-behandeling opgelegd.