Hans uit B&B Vol liefde zet zijn bed and breakfast te koop

De bed and breakfast van Hans uit B&B Vol liefde blijkt te koop ontstaan, zo ontdekten oplettende kijkers. Vraagprijs voor het idyllische roze stulpje in Toscane: bijna 1,6 miljoen euro.

Er wordt wel vaker gedacht dat deelnemers aan B&B Vol liefde meedoen om hun bed and breakfast te promoten of beter te kunnen verkopen. Of dat bij Hans in het Italiaanse Pistoia een rol speelt is onduidelijk.

Desgevraagd antwoordt hij aan RTL Boulevard dat zijn B&B al jaren in de stille verkoop staat. "Libera en ik kunnen elkaar niet uitkopen", zegt hij, zoals ook al eerder in de serie ter sprake kwam. De Italiaanse Libera en Hollandse Hans zijn al jaren gescheiden, maar wonen nog steeds samen in de B&B. Niet ideaal voor eventuele nieuwe geliefden, maar financieel is er geen andere oplossing.

Tenzij de bed and breakfast verkocht wordt. En van stille verkoop lijkt nu toch echt geen sprake meer: de roze villa staat gewoon op een makelaarssite, inclusief veertig foto's. Mogelijk is dat pas na de serie gebeurd, omdat het anders voor de vrouwen die Hans bezoeken nogal vreemd is: zij kiezen immers bewust ook voor het Italiaanse leven in de B&B.