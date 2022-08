Pauperkabouter heeft geld nodig: Lil’Kleine wil de dure cadeaus terug van zijn vrouw en zoon (2)

Lil Kleine eist de peperdure horloges terug die hij tijdens zijn relatie met Jaimie Vaes aan haar en zoon Lío cadeau deed. Dat zegt Vaes in de nieuwste aflevering van de realityserie Jaimie in The Vaes Lane van discovery+. Jamie noemt het ‘te ziek voor woorden’.

Vaes bespreekt in de aflevering met haar vrienden Koen Pieter van Dijk en Estelle Cruijff een e-mail van haar advocaat Kim Beumer over de beslaglegging van de horloges.

De ex. „Ik zweer het je, er wordt nu gezegd dat het nooit een schenking is geweest”, zegt Vaes. „Je weet als hij wat gaf, dan moest dat vanuit elke hoek gefilmd worden, want Jorik was zo goed voor zijn vrouw. En nu wordt in een e-mail zwart op wit gezegd dat dat gewoon niet waar is.”

Lil Kleine eist zelfs een horloge terug dat hij volgens Vaes aan hun zoontje Lío gaf. „Hij vraagt de klok van Lío zelfs terug. Die Lío heeft gekregen, waar Jorik niets voor heeft betaald. Zelfs die vraagt hij terug: de klok van zijn eigen kind.”

Het OM is nog bezig met onderzoek naar de mogelijke mishandeling door de rapper van zijn partner