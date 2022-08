Gezinsoorlog: André Hazes verdedigt moeder Rachel tegen dochter Roxeanne

De familie Hazes blijft in het openbaar ruzie maken. Eerder deze week stelde dochter Roxeanne in een Tv-programma vast dat ze een verknipte jeugd had gehad - vader aan de drank en vroeg gestorven, moeder bezig met geld verdienen met de dode vader.

Moeder Rachel maakte vervolgens de dochter zwart. Die deugde altijd al niet. Nu doet het derde nog levende lid van het gezin een duit in het zakje. Andre jr kiest de kant van zijn moeder.