Igone reageert voor het eerst op beschuldigingen Thijs Römer

Igone de Jongh heeft voor het eerst gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van haar man Thijs Römer. Een 20-jarige vrouw beschuldigde Römer via Twitter van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze veertien jaar oud was.

"Hoe ben je samen met Thijs door die beschuldigingen gekomen een paar maanden terug?", vroeg iemand op Instagram aan De Jongh, die sinds 2019 getrouwd is met de acteur. "Dichtbij elkaar blijven. Heel goed de kinderen beschermen", reageerde ze daarop, gevolgd door een foto met hun kinderen waarop ze tegen Römer aanleunt.

Römer ontkent de beschuldigingen. "Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren", schreef de acteur in mei op Twitter. "Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver. Ik hoop niet dat het nodig zal zijn, maar als dit niet stopt zal ik aangifte moeten doen wegens smaad en laster."

In een latere video liet de vrouw weten spijt te hebben dat ze de beschuldigingen via Twitter had gedeeld, maar ze neemt ze niet terug. "Hij heeft mij gewoon misbruikt", aldus de vrouw, die zegt "tot op de dag van vandaag" last te hebben van de gebeurtenissen.