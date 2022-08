Wijnexpert Dries Roelvink hit op TikTok: ‘Iedere dag wordt er wijn gedronken’

Dries Roelvink, wie kent hem niet? Hij schuift aan bij talkshows, draagt zijn columns voor op de radio, zingt op partijen en feesten (niet zelden slechts gekleed in een gele speedo) en duikt met zijn zoons Donny en Dave telkens weer op in gescripte realityseries op RTL 5, SBS 6 en Videoland.

De pater familias van de Roelvinkjes houdt wel van een showtje. Wanneer hij een fles wijn bestelt in de horeca, zal iedereen dat weten ook. De rasentertainer werd al in 2005 gevolgd door de Amsterdamse stadszender AT5. In de docusoap 'Ik ben Dries' vertoont hij zijn wijnproefkunsten en legt hij uit dat hij een ervaren wijndrinker is. “Iedere dag een paar glaasjes wijn”, aldus de connaisseur.

In dit zeventien jaar oude fragment van het YouTube-kanaal van AT5 zie je dat een jonge Dries met lange blonde manen een fles witte wijn terugstuurt vanwege kurk. “Deze fles was duidelijk niet goed, die had kurkinslag, zo noemt men dat.” Even later kan de vlag alsnog uit, wanneer de volgende fles wel op zijn goedkeuring kan rekenen:

Dries' TikTok-account is de laatste weken ontploft. Zo is zijn over the top-wijnproefclipje met een bedenkelijk kijkende Ruud Gullit op de achtergrond een enorme hit. Er keken al meer dan zeven miljoen mensen naar zijn capriolen: