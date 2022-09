De vader van Doutzen en Rens Kroes is overleden. Dat blijkt uit een bericht dat foodblogger Rens dinsdag op Instagram heeft geplaatst. Bij het bericht plaatst het jongere zusje van topmodel Doutzen een oude foto waarbij ze vrolijk lachend bij haar 'heit', Fries voor vader, op schoot zit.

In het bericht schrijft Rens dat haar vader Johan Kroes "plotseling naar het licht" is gegaan. "Je had de rol als heit om mij te laten voelen hoe het is om in mijn eigen droomwereld te zitten en hoe eenzaam het kan zijn als je niet eerlijk naar jezelf bent. Je hebt meegeholpen om mij hieruit te halen", schrijft Rens onder meer. Ze besluit haar bericht in het Fries met een dankjewel aan haar vader.

De vader van de bekende dochters Kroes kampte jaren geleden met een ernstige drank- en drugsverslaving, waarvoor hij z'n elf jaar geleden ook werd opgenomen in een Schotse afkickkliniek. Het management van Doutzen liet destijds weten dat de zussen hun vader steunden en 'een hechte familie' vormden. De afgelopen jaren leek het erop dat het weer goed ging met de vader van Rens en Doutzen.

Johan Kroes was in de jaren 70 een bekende schaatser. Hij is zeventig jaar geworden.