Melania reageerde heel anders op huiszoeking Mar-a-Lago: ‘De gevolgen voor Donald laten haar koud’

Donald Trump ging door het lint toen de FBI zijn optrekje Mar-a-Lago in Florida kwam doorzoeken. Melania kon het allemaal een stuk minder schelen.

Bronnen in de buurt van Melania vertellen aan CNN dat de FBI ook haar slaapkamer en badkamer doorzocht. Dat vond ze niet leuk, maar over de mogelijke gevolgen van de huiszoeking voor haar man maakte ze zich niet druk. “Het ergerde haar”, klinkt het, “maar dan omdat haar privacy geschonden werd en niet om het onderzoek dat ten grondslag lag aan de huiszoeking, of de juridische implicaties ervan.”

Ze was er volgens de bronnen bovendien zeker van dat er nooit spullen van haar man in haar vertrekken zouden worden gevonden. Ze leven grotendeels gescheiden van elkaar. “Ze zou nooit toelaten dat hij dingen in haar kamer bewaart”, aldus een van de bronnen tegen CNN. “Hij zou het zelfs niet vragen. Melania ziet alles wat Donald doet als losstaand van zichzelf. Zijn zakelijke beslissingen zijn zíjn beslissingen, niet die van haar.”