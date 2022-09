Madonna heeft een nieuwe obsessie: seks. Dat verklaarde de 64-jarige zangeres volgens TMZ in een YouTube-sessie met haar fans. In het filmpje beantwoordde het icoon vijftig prangende vragen van fans. De zangeres voegde daar aan toe dat zij de laatste tijd veel seks heeft en dat dat is "wat haar gaande houdt". Het meeste spijt in haar leven heeft Madonna naar eigen zeggen van haar twee huwelijken. Zij was tweemaal getrouwd, waarvan de eerste keer tussen 1985 en 1989 met acteur Sean Penn. In 2000 probeerde ze het een tweede keer met regisseur Guy Ritchie. Dit huwelijk hield stand tot 2008. Een andere vraag die Madonna beantwoordde is wat zij zou zijn geworden als ze het niet had gered als artiest: leraar.