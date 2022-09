Menno uit B&B Vol liefde verliefd op gast in B&B en ook Natasja gelukkig in de liefde

Hoe verliefd Menno ook was, het leek een onwaarschijnlijke combinatie met Natasja in B&B Vol liefde. Zij voelde de vlinders dan ook niet. Wel hielden ze contact, wat voor Menno toch nog tot de liefde leidde.

Natasja vroeg Menno om haar B&B in het Franse Blѐves waar te nemen toen zij ziek was. "Mijn been zat in het gips en toen ben ik naar Nederland gegaan. En hij zou een paar dagen de B&B waarnemen. En toen is hij verliefd geworden op een gast die daar was”, vertelt ze aan RTL Boulevard. Toen ze terugkwam voelde ze direct ‘dat er iets was’. "Ik zei: ‘volgens mij moet jij mij iets vertellen, er is iets’. Toen zei hij: ‘ja ik ben verliefd’.”

Ook Natasja zelf heeft inmiddels de liefde gevonden. "Er is een man in mijn leven. Ik ben gewoon hartstikke verliefd”, vertelde ze. "Alsof ik weer 14 ben.” Huub is ook al bij haar in de B&B. "In principe is hij gewoon hier. En ik hoop dat hij nooit meer weggaat”, besluit Natasja.