Overleden: Koningin Elizabeth 1926-2022

Queen Elizabeth II is donderdagmiddag op 96-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Ze bracht haar laatste uren onder medisch toezicht door in Balmoral Castle, haar zomerverblijf in de Schotse Hooglanden, omringd door een aantal familieleden. Onder meer prins Charles en prins William waren naar het kasteel afgereisd, nadat artsen eerder op de dag kenbaar hadden gemaakt ernstige zorgen te hebben over de gezondheid van de koningin.

Dit jaar zat Elizabeth precies zeventig jaar op de troon: een Brits record. Het afgelopen jaar ging het snel bergafwaarts met haar gezondheid, nadat prins Philip was overleden en ze besmet was geraakt met het coronavirus. Ook had ze last van wat haar staf ‘mobiliteitsproblemen’ noemde: ze kon slecht lopen en niet lang staan. Om die reden liet Elizabeth zich de afgelopen tijd al minder vaak zien.

Haar zoon Charles is onmiddellijk koning en staatshoofd van Engeland. Welke naam hij aanneemt, is nog niet bekend