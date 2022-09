Britney Spears: ik treed waarschijnlijk nooit meer op

Britney Spears denkt dat er een kans is dat ze nooit meer op het podium zal staan. "Nee, ik denk dat ik waarschijnlijk niet meer zal optreden", schreef de zangeres volgens Amerikaanse media in een inmiddels verwijderd bericht op Instagram. Volgens de 40-jarige Spears was haar concertreeks in Las Vegas in 2017 "traumatisch" omdat haar vader als haar toenmalige toezichthouder alles bepaalde. Om haar "punt te maken" en omdat ze naar eigen zeggen "koppig" is, vermoedt ze dat er een kans is dat ze nooit meer zal optreden. Spears stond in 2018 voor het laatst op het podium. Onlangs maakte ze haar muzikale comeback met Hold Me Closer, een duet met Elton John. Het was haar eerste nieuwe muziek sinds 2016.