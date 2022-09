Rachel Hazes laat weten dat Instagram-post over zoon privé was

Rachel Hazes wil "niet te veel zeggen" over een mysterieus bericht dat zij donderdag op Instagram plaatste. Dat laat zij via Story-baas Guido den Aantrekker weten aan Shownieuws. "Zij wil er niet te veel over zeggen. 'Het is een bericht tussen Andŕe en mij', zei ze", volgens Den Aantrekker. Rachel deelde op Instagram een foto van een taart waarop "één jaar" staat, maar ze schreef niet waar die voor is. Op sociale media wordt gesuggereerd dat zij viert dat haar zoon een jaar geleden is afgekickt. Onlangs maakte de zanger bekend "veel verslavingen" te hebben overwonnen. Hun woordvoerders waren donderdag niet voor commentaar bereikbaar. "Jeetje Dré, ik kan het niet vaak genoeg zeggen tegen je maar wat ben ik ongelofelijk trots op jou. Lief en leed gedeeld, samen veel gehuild, mooie maar zeker ook zware gesprekken gehad en bovenal tot tranen toe gelachen samen", schrijft Rachel. "Ik ben dankbaar met de mensen om ons heen die jou tegen alles proberen te beschermen. Weet dat wij er altijd voor jou zullen zijn." André liet vorige maand na een lange mediastilte en rustperiode weer van zich horen. De zanger zei eerder een pauze te nemen vanwege een burn-out, maar bevestigde in het bericht de geruchten dat hij kampte met verslavingen. Ook kondigde hij zijn muzikale comeback aan.