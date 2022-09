Linda de Mol zweert dat ze niks wist van het wangedrag van vieze Jeroentje

In de nieuwste editie van Linda. gaat Linda de Mol uitgebreid in op het The Voice-schandaal, waar haar man Jeroen Rietbergen een van de ’hoofdrollen’ in bleek te spelen. „Ik ging van ongeloof naar enorme woede, naar hele depressieve gedachten. Schaamte ook, zo veel schaamte.”

„12 januari 2022. Ik zou die avond risotto maken, weet ik nog, maar het was de dag waarop de mail van Tim Hofman in één vernietigende klap alles veranderde. De grond verdween onder mijn voeten. Dat iemand waar je zo ontzettend van houdt zich zo blijkt te hebben misdragen bij jonge vrouwen... Dat brengt een bak verdriet en woede, verbijstering en onbegrip met zich mee die ik hier niet eens kan beschrijven”.

"Want heel Nederland kreeg dit mee… Ik wilde de deur niet meer uit, geen vreemde mensen onder ogen komen, sloot me op in mijn eigen huis, deed ’s nachts geen oog dicht en kon alleen maar huilen. En al was ik omringd door lieve vrienden en familie, ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld”, schrijft ze. „De lawine aan keiharde meningen van gasten en presentatoren in talkshows en showrubrieken, anonieme beschuldigingen, oordelen, lelijke columns. Ik kon letterlijk niet bevatten dat mij – door een niet-kloppende zin in Jeroens statement – een deel van de schuld in de schoenen geschoven werd. Ik wist, en dat zweer ik op allebei mijn kinderen, helemaal van niets bij The Voice”, benadrukt ze.

„Wat wel echt geholpen heeft, was iets dat een goede vriend tegen me zei: ’Lieverd, je ziet nu alles als één vijandige bende, maar het betreft hier een hele kleine groep boze schreeuwers die helaas veel aandacht genereren in de media. Onthou één belangrijk ding: ‘De lieve mensen zijn met meer!’ Het werd mijn mantra: de lieve mensen zijn met meer.’

