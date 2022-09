Buckingham Palace deelt eerste foto van grafsteen Queen

Enkele dagen voordat Windsor Castle opnieuw de deuren opent voor bezoekers, is een foto vrijgegeven van de nieuwe grafsteen van koningin Elizabeth II en haar directe familie. De steen is gemaakt van handgesneden zwart Belgisch marmer.

In gegraveerde cijfers en letters zijn de namen, geboorte- en sterfdatum te zien van de Queen, haar man Philip, haar vader (koning George VI) en haar moeder (‘Queen Mum’ koningin Elizabeth). In het midden staat het wapen van de Orde van de Kousenband, waartoe alle vier de royals behoorden. De grafsteen is geplaatst in de King George VI Memorial Chapel, op het terrein van Windsor Castle.

De urne van de jongere zus van de koningin, prinses Margaret, staat ook in dezelfde zijkapel, die deel uitmaakt van de St George’s Chapel.