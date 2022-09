Mohamed Ihattaren en influencer Yasmine getrouwd

Voetballer Mohamed Ihattaren en zijn partner Yasmine Driouech zijn getrouwd. Op Instagram deelt het kersvers getrouwde stel een foto waarop de influencer haar trouwring laat zien. "Mr & Mrs Ihattaren", schrijft Yasmine bij de foto. Daarop staat zij in haar trouwjurk met haar man naast zich en steekt ze vrolijk haar hand met trouwring op. De 20-jarige Ihattaren speelt dit kalenderjaar bij Ajax. De Amsterdamse club huurt hem van de Italiaanse club Juventus, waar hij in augustus vorig jaar een vierjarig contract tekende. Voor het einde van het jaar wordt bekend of Ihattaren definitief naar Ajax gaat.