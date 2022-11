Dit is het oorspronkelijke statement van Matthijs van Nieuwkerk: geen woord van spijt

Er was een mysterieus eerste statement van Matthijs van Nieuwkerk als reactie op het Volkskrant-artikel over zijn tirannieke gedrag bij DWDD. Dat is nooit verschenen, maar veroorzaakte wel de directe breuk met BNNVara. De Telegraaf weet nu wat daar in stond. Of vooral: wat niet.

Het was geen spijtbetuiging, maar meer een verdediging, blijkt uit de tekst, die begon met: "Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en gerust gevoel hebben kunnen geven, heeft veel te maken met de scherpe scharen van de ambitie om elke dag de beste tv van het land te maken. Iets dat ik vijftien jaar geprobeerd heb.”

In het tweede statement is daarvan gemaakt: "Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm.”

In het oude statement stonden ook nog deze alinea's waarin Van Nieuwkerk scherp van zich afbeet: "En dan de suggestie dat ik iemand op zijn knieën zou hebben gedwongen? En dat ik Parijs onveilig zou hebben gemaakt? (daarmee doelt hij op een incident in zijn programma Chansons, red.) Doe me een lol.”

En daarna: "Ik hoor veel bezems straatjes schoonvegen. Even for the record: Dieuwke Wynia vroeg mij na haar afscheid bij DWDD om samen nieuwe programma’s te gaan maken. En dat deden we: we maakten Moby Dick. En Cécile Koekkoek vroeg mij of zij als eindredacteur mee kon naar mijn nieuwe zaterdagprogramma Matthijs gaat door en appte mij na de laatste DWDD-uitzending: ’Het was een geweldig avontuur, nogmaals dank daarvoor!’”

Zo erg kan het dus niet geweest zijn, wil de bozige presentator maar zeggen.