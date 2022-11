Musk: het gaat geweldig, recordaantal nieuwe gebruikers bij Twitter

Twitter heeft er in de afgelopen tijd recordaantallen nieuwe gebruikers bijgekregen. Dat meldde topman Elon Musk die sinds enige tijd de nieuwe eigenaar is van het socialemediabedrijf. Volgens tweets van Musk waren er in de zeven dagen tot 16 november dagelijks gemiddeld ruim 2 miljoen intekeningen door nieuwe gebruikers. Dat is een toename van 66 procent vergeleken met dezelfde week een jaar geleden. Het aantal minuten dat gebruikers actief waren bedroeg die week gemiddeld bijna 8 miljard per dag, wat volgens Musk een toename is van 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Musk heeft Twitter overgenomen voor 44 miljard dollar. De Tesla-topman heeft veel personeel van Twitter ontslagen, terwijl ook veel werknemers zijn opgestapt. Ook hebben grote adverteerders afscheid genomen van Twitter vanwege zorgen over haatzaaiende berichten op het platform. Daarnaast is er vrees bij adverteerders voor storingen omdat Twitter kwetsbaar zou zijn geworden door de uitstroom van personeel sinds de overname door Musk.