Venijnige Harry en Meghan verpesten bezoek aan VS van William en Kate: ‘Ze zijn op oorlogspad’

Het bezoek aan de VS was het eerste buitenlandtripje van William en Kate sinds het overlijden van de Queen. Het had hen op de kaart moeten zetten als prins en prinses van Wales. Maar dat was buiten Harry en Meghan gerekend.

Die deden er werkelijk alles aan om de aandacht op zichzelf te vestigen. Ze lanceerden een spotje voor de Invictus Games van Harry die pas in september 2023 plaatsvinden.

En terwijl William en Catherine in Boston hun Eartshot-prijs uitreikten, vonden Harry en Meghan het een leuk idee om de trailer van hun aanstaande Netflix-docu te publiceren.

En dus ging het al lang niet meer om de prestigieuze prijs, die William in het leven had geroepen, waarbij een miljoen pond wordt uitgereikt aan de beste klimaatinitiatieven. Het ging vooral over de op handen zijnde docu van Harry en Meghan en de rivaliteit tussen de twee broers.

Earthshot is belangrijk voor de kroonprins, er werken grote namen aan mee als Annie Lennox en Billie Eilish. “Het is een big deal voor William. En Harry en Meghan wisten maar al te goed dat de release van de trailer een grote hap van de media-aandacht zou opeisen – aandacht die anders naar William en Catherine had kunnen gaan”, zegt The Times-journalist Valentine Low, die een boek over Harry en Meghan schreef.

“De boodschap is zo duidelijk als maar kan: Harry en Meghan zijn op oorlogspad. Je kan enkel concluderen dat dit een gecoördineerde publiciteitscampagne is van hen om de interesse voor die documentaire op te poken en opzettelijk te clashen met het bezoek van de Waleses deze week”, zegt ook een paleisbron.

“Het prominente bezoek aan de VS om gemeenschapsprojecten en de klimaatcrisis voor het voetlicht te plaatsen, wordt blijkbaar door de Sussexen gebruikt als een podium om het drama en de aandacht te creëren waar ze op persoonlijk vlak zo duidelijk naar hunkeren.”