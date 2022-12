Ernst Daniël Smid denkt voorzichtig aan comeback

Het gaat zo goed met Ernst Daniël Smid dat hij weer denkt aan optreden. De voormalige operazanger, die afgelopen zomer werd geopereerd aan zijn hersenen, stond afgelopen week voor het eerst in lange tijd weer op het podium. "Samen met Marco (Bakker, red.) heb ik een aantal coupletten voorgedragen. Iedereen in de zaal was laaiend enthousiast, maar vooral stomverbaasd", zegt de 69-jarige Smid in De Telegraaf. Bij Smid is een neurostimulator in de hersenen geplaatst waardoor hij nu een stuk minder last heeft van de ziekte van Parkinson, die enkele jaren terug bij hem werd geconstateerd. Hij kon lange tijd nauwelijks meer spreken maar inmiddels is hij weer druk bezig om zijn stembanden te trainen. "Het zingen gaat steeds beter. Ik verwacht volgend jaar weer een aantal nieuwe stappen te kunnen zetten. Ik heb een zangcoach in de arm genomen en hoop zodoende mijn stem terug te krijgen op een bepaald niveau." Smid is wel realistisch: hij weet dat het nooit meer zoals vroeger zal worden. "Maar als ik een paar coupletten solo kan zingen, ben ik al tevreden. Mijn ziekte is ongeneeslijk, maar ik ben zo dankbaar dat ik terug ben."