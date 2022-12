Dennis Schouten was letterlijk ziek door moeder: “Ze heeft Münchhausen by proxy”

Dennis Schouten, onder meer bekend van Powned, heeft geen contact meer met zijn moeder. De 27-jarige collega van Jan Roos, vertelt nu in Flair waarom: ze heeft Münchhausen by proxy.

Zijn moeder deed dus alsof Dennis ziek was. "Ze sleepte me net zo lang mee naar kinderpsychiaters totdat ik medicijnen kreeg. Die heb ik drie jaar geslikt in mijn puberteit en dat heeft mijn hoofd geen goed gedaan."

Hij was tot die tijd een vrolijke jongen, maar dat kwam naar eigen zeggen na het pilgebruik niet meer terug. Zijn moeder wist hem zelfs in het speciaal onderwijs te krijgen, waardoor hij nog ongelukkiger werd.

Volgens Dennis heeft zijn moeders ziekte nog steeds invloed op zijn leven. "Heel vrolijk ben ik nooit en ik heb stemmingswisselingen. Van de zeven dagen heb ik één goede dag die ik met een zeven zou beoordelen. Dan drie dagen een krappe voldoende. En drie dagen beoordeel ik met een onvoldoende, dan pakt elk scenario slecht uit."

Therapie helpt hem niet en medicijnen wil hij niet. "Er is maar één oplossing en dat is aan de antidepressiva gaan, maar dat weiger ik. Ik zie dat als een stap terug. Ik ben liever de mens die ik ben, dan iemand gecreëerd door medicatie. Het is wat het is."