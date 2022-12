Yvonne Coldeweijer heeft een dikke scoop over Douwe Bob… O nee toch niet

Het sneue spionnenleger van roddelkoningin Yvonne Coldeweijer beet zich de afgelopen dagen vast in zanger Douwe Bob, kunstenares Loes van Delft en de eerste verjaardag van hun dochtertje. Er bleek niets waar van de roddels. Het drietal reageerde met feestmuts en al op Instagram.

Douwe Bob zou geen contact meer hebben met Loes en zijn dochtertje, en Coldeweijer twijfelde eraan of hij nog wel alimentatie betaalt. Allemaal onzin, zo blijkt wel weer. Het zal de schuld zijn van haar spionnen.

“Het was een gezellige verjaardag hoor, Yv!” stuurt Van Delft naar de Instagram-roddeltante:

Yvonne Coldewijer heeft een scoop, ze weet het bijna zeker. En het ging zo: pic.twitter.com/qA3RSJUpuZ — Randy Snoyl (@RandySnoyl) December 13, 2022

Coldeweijer heeft ruim 644.000 volgers op Instagram, en verdient naar eigen zeggen uitstekend met haar interactieve roddelkanalen. Tegen Quote zei ze eerder: “Volgens onze berekeningen lopen de inkomsten inmiddels op tot een half miljoen euro per jaar. Geld is vrijheid. Hoe meer geld, hoe meer schijt ik kan hebben aan alles. Dat is mijn endgame.”

Verschillende media meldden enkele maanden geleden dat zij 60.000 betalende leden op haar speciale Telegram-groep heeft. Dit is niet waar, volgens nieuwscheckers.nl. Ze heeft 1600 leden die maandelijks 10 euro doneren aan de kletsmajoor.