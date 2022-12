Berlusconi belooft “een bus vol hoeren” aan de spelers van zijn voetbalteam

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft de spelers van zijn voetbalteam AC Monza lachend een 'bus vol hoeren' belooft als ze winnen van Juventus of Milan

Tijdens het kerstdiner van het team hield Berlusconi een toespraak waarin hij zijn coach prees en de "extra bonus" onthulde aan de spelers . "Nu komen Juventus, Milan, en als ze een van deze grote clubs verslaan, stuur ik een bus vol hoeren de kleedkamer in", zei hij volgens een video die door La Repubblica werd gedeeld.

De oude politicus plaatste dit fragment uit zijn toespraak niet op zijn eigen sociale netwerken, waar hij een nuchterder verslag deed van de "speciale avond" die hij met zijn team doorbracht na een jaar dat hij omschreef als "ongelooflijk".

Berlusconi, 86, is gedurende zijn lange politieke carrière verwikkeld geweest in allerlei seksistische schandalen, waarvan sommige hebben geleid tot rechtszaken, zoals de banga-feesten die hij in zijn Milanese landhuis organiseerde.