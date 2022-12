Linda de Mol: 2022 was kutter dan kut

Linda de Mol weet niet zeker of ze in de media wil blijven werken. De presentatrice heeft het er moeilijk mee dat er op haar werd "ingehakt" na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van onder anderen haar ex Jeroen Rietbergen bij The Voice. "Mijn liefde voor de wereld waarin ik werk, de media, heeft ook een klap gekregen, waardoor ik niet meer weet of ik er deel van uit wil blijven maken", schrijft Linda in de editorial van haar tijdschrift. In de nieuwe LINDA. stelt De Mol dat het jaar 2022 "kutter dan kut" was. De Mol heeft meer "kutjaren" meegemaakt, blikt ze terug, zoals het jaar waarin haar moeder de ziekte van Alzheimer bleek te hebben en haar vader tegelijkertijd de diagnose longkanker kreeg. Ook het jaar waarin ze bedreigd werd en het jaar waarin ze ging scheiden waren zwaar voor de presentatrice. Maar 2022 spant de kroon, stelt De Mol in het blad dat woensdag verschijnt. Haar relatiebreuk met Rietbergen was de belangrijkste reden, want nog niet eerder had ze zulk liefdesverdriet meegemaakt. Haar verminderde liefde voor het mediavak komt voor De Mol op plek 2. Anno 2022 wordt er onverminderd op je ingehakt, stelt ze. "En maakt het ook niet eens uit of jij zélf fouten hebt gemaakt of dat je partner dat deed."De presentatrice noemt het een ingewikkelde tijd waarin het moeilijk is om iets goed te doen. Daarbij verwijst De Mol als voorbeeld naar 'de borstencover'. Daarover ontstond dit jaar ophef omdat de cover met topless vrouwen niet divers genoeg zou zijn. "De redactie had in mijn afwezigheid echt haar best gedaan: verschillende leeftijden, huidskleuren maar vooral heel verschillende borstenverhalen met een zwangere BN’er en eentje die haar implantaten uit gezondheidsoverwegingen had laten verwijderen." Maar een plussize vrouw en een hangborst ontbrak, schrijft De Mol, en het was meteen foute boel terwijl het nummer "met de beste intenties" was gemaakt. Van de dikke huid die ze had is nog maar een dun laagje over na alles wat er is gebeurd, schrijft de presentatrice. Toch was 2022 niet alleen maar een vervelend jaar, stelt De Mol, want ze heeft ook veel geleerd. Bijvoorbeeld wie haar echte vrienden zijn, dat ze liever is voor anderen wanneer ze minder werkt en minder stress heeft en dat roem en succes "lege hulzen zijn". Haar motto voor 2023 is "the only way is up", maar ze moet nog even kijken hoe ze het vorm gaat geven. De Mol heeft naar eigen zeggen veel uit te zoeken in haar werk- en liefdesleven. Ze is 58 jaar en al zo'n veertig jaar op televisie, waarbij ze rekening houdt met wat mensen van haar vinden. Dat heeft haar veel gebracht én gekost. "En dus begin ik 2023 met de best ingewikkelde zoektocht naar wat me weer gelukkig maakt." De Mol gaat niet meer klagen over media, heeft ze besloten, maar er ook geen uitleg aan geven. Dat is ze niemand verschuldigd, vindt de presentatrice. "Tegen de tijd dat ik er echt helemaal uit ben, zijn jullie hier de eersten die het horen."