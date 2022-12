Michelle Obama legt uit waarom ze ‘tien jaar lang een hekel had’ aan Barack

Michelle Obama legt op haar eigen geestige wijze uit waarom ze haar man oud-president Barack Obama tien jaar lang niet kon uitstaan. "Ik telde hoeveel luiers hij verschoonde."

Ze vertelt in de Amerikaanse talkshow Revolt hoe alles in het begin van hun relatie zo makkelijk ging. "Je gaat op reis?" zei ze tegen haar man. "Leuk, ga ik lekker tv kijken." Maar dan komen de kinderen en merkt ze dat zij veel meer taken op zich neemt dan Barack. “Het huwelijk was geen 50/50. Soms was het 70/30, en soms was het 60/40."

Hij ging voor zijn politieke carrière, maar had ook nog vrije tijd. "Je gaat golfen?" vroeg Michelle aan Barack. "En je hebt tijd om te sporten, hoezo ben jij fitter dan ik?" Het gevolg was dat ze bij ging houden wie wat deed. "Ik telde alles, zoals hoeveel luiers hij verschoonde."

Over kinderen zegt de voormalige First Lady: “Het zijn terroristen. Ze hebben eisen, ze praten niet, ze weten niet hoe ze moeten communiceren, ze huilen de hele tijd, ze zijn irrationeel en egoïstisch... Maar je houdt meer van ze dan van wat dan ook en je kunt het ze niet kwalijk nemen. En dus keer je je tegen elkaar.”

Ze zegt dat ze hard aan hun relatie hebben gewerkt, maar dat het uiteindelijk goed kwam.

Bekijk hier het fragment: