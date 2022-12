Clausule hield VI-mannen bij Talpa na ‘kaarsenincident’

De mannen van Vandaag Inside stonden eind april na het veelbesproken 'kaarsenincident' op het punt over te stappen naar PowNed. Het Talpa-contract verbood echter een transfer naar een concurrent, vertelt Johan Derksen zaterdag in De Telegraaf.

Volgens de 73-jarige Derksen stond Dominique Weesie, omroepbaas van PowNed, een dag na het incident "op de stoep" met de boodschap "dat hij ons in z'n geheel zou overnemen. Maar we konden niet weg bij De Mol, want in ons contract stond dat we dan twee jaar niks mochten doen. Dus we zaten totaal klem."

Derksen noemt het kaarsenincident het dieptepunt van zijn jaar. "Niet dat ik ergens spijt van heb. Ik heb me ongelukkig uitgedrukt, dat wel. Maar het absolute dieptepunt was toen ik in HLF8-presentatrice Leonie ter Braak een persbericht zag voorlezen van de Talpa-directie. Dat wij onze excuses gingen aanbieden. Wij wisten van niets. Toen voelde ik me echt genaaid. Ik zei meteen dat ik stopte."

Vandaag Inside was in het voorjaar twee weken lang niet op tv nadat Derksen had verteld dat hij ooit een beschonken vrouw had gepenetreerd met een kaars. Later zwakte hij zijn verhaal af en zei dat er geen penetratie was geweest. Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp besloten na de grote ophef te stoppen met het programma, maar keerden niet veel later toch terug op tv.