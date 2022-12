Katja Schuurman: ‘Als je niet extatisch rond kerstboom dartelt, you’re not alone’

Voor Katja Schuurman zijn haar twee dochters Sammie en Coco Loulou "het grootste geluk" in haar leven. Dat schrijft de 47-jarige actrice in een bericht op Instagram.

Schuurman kreeg dochter Sammie in 2010 met haar ex-partner Thijs Römer. In 2020 kreeg zij samen met Freek van Noortwijk dochter Coco Loulou. Inmiddels is haar huwelijk met Van Noortwijk voorbij.

In datzelfde bericht haalt Schuurman de feestdagen aan, die volgens haar "toch eigenlijk alleen maar écht leuk zijn voor mensen waarbij alles helemaal top is in hun leven". "Nou ja, ik wil maar zeggen: als je deze dagen niet alleen maar extatisch en gelukkig rondom een kerstboom dartelt: you’re not alone."