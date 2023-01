Jeroen Pauw geen spijt van kinderloos leven: ‘Als ik zo’n vader met kinderen zie, denk ik: ach, arme man’

Jeroen Pauw praat met Rob Kemps over het ontbreken van zijn kinderwens. "Kinderen zijn leuk, ouders niet", zegt de 62-jarige presentator onder meer in het programma De 10 vragen.

Kemps vroeg hem of hij geen spijt heeft van zijn kinderloze bestaan. Pauw reageert ontkennend. "Wat eigenlijk tot op de dag van vandaag door mijn hoofd schiet, als ik zo’n vader met die kinderen zie, is: ach, arme man. Ik ben blij dat ik dit niet heb. Die gezinnen, kinderen.”

Dat gezegd hebbende, benadrukt de presentator dat hij kinderen heel leuk vindt. "Maar ouders niet. Kijk, er zijn leuke ouders, maar die gedragen zich vooral níét als ouder. Maar een ouder, dat is iemand die zegt: ‘Hé, niet doen, kom hier! Waar hadden we het over?’ Gék word je ervan. Constant maar bezig met die kinderen. Daar heb ik geen zin in.”

Hij is blij dat ‘allemaal niet te hebben’. "Ik gun die mensen hun kinderen, maar ik denk nooit als ik een vader of moeder ergens in de rij zie staan voor een speeltuin of een andere attractie: stond ik daar ook maar. Nee, zeker niet”, klinkt het stellig.