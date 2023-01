Prins Harry: sommige van mijn familieleden zijn bed beland met de duivel

Prins Harry (38) spreekt harde taal in twee nieuwe interviews, die in de nacht van zondag op maandag werden uitgezonden. Eentje met het Britse ITV, eentje met het Amerikaanse ‘60 Minutes’. Vooral zijn stiefmoeder, Camilla, en zijn broer, prins William, komen vaak aan bod.

Harry is tijdens beide interviews verrassend positief over zijn vader, koning Charles. Vooral zijn broer, prins William, en zijn stiefmoeder Camilla krijgen het zwaar te verduren. Camilla zou volgens hem bewust verhalen over hem en Meghan geplant hebben in de Britse pers. “Toen mijn moeder haar in een interview met BBC ‘de derde persoon in mijn huwelijk’ noemde, maakte dat van Camilla een schurk. Het was broodnodig dat ze haar reputatie bijstuurde. Het was die drang om het narratief rondom haar bij te sturen, die haar gevaarlijk maakte”, klinkt het scherp. “We waren bang dat haar plannetjes zouden eindigen met dode lichamen op straat.”

Sommige leden van het Britse koninklijk huis die banden aanhaalden met de roddelpers zijn "in bed beland met de duivel." Sommige familieleden deden dit volgens hem "om hun imago te herstellen".

Harry zegt dat hij al "een tijdje" niet meer met zijn vader of broer gesproken heeft. "We bellen of sms'en elkaar op dit moment niet, nee. Maar ik kijk uit naar het moment waarop de lieve vrede weer terugkeert. Want ja, ik geloof nog altijd dat dat kan."

"De bal ligt volledig in hun kamp", besluit hij.