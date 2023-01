‘Rachel Hazes is geen gecremeerde kroket’

'Yvonne Coldeweijer is met haar ‘kwetsende uitlatingen en ongefundeerde beschuldigingen’ erop uit om het leven van Rachel Hazes kapot te maken.' Dat zegt Jaap Versteeg, de advocaat van Hazes, vanmiddag in de rechtbank in Amsterdam. ,,Ze maakt haar uit voor gecremeerde kroket en zegt herhaaldelijk dat ze narcistisch, knettergek, manipulatief en een overgevoelige heks is. Allemaal aantijgingen die geen enkel doel dienen.”

Hazes wil dat de rechter verbiedt dat Coldeweijer haar beweringen blijft herhalen. Coldeweijer denkt dat moeder Hazes alle doet om in de aandacht te blijven en dat ze daarom ook correspondentie tussen haar zoon en diens ex Sarah van Zoelen heeft laten uitlekken.

Dat Rachel Hazes alsmaar negatief in het nieuws komt door juice van Coldeweijer, is vooral haar eigen schuld, zegt de advocaat van Coldeweijer. ,,Alles schetst een beeld van een moeder die decennialang voor controverses zorgt. Dat is de omstandigheid die hier moet worden meegewogen.” Van het schenden van de privacy van Hazes is volgens de raadsman van Coldeweijer dan ook geen sprake. ,,Ze blijft zelf de gemoederen bezighouden, ze schuwt niet de publiciteit in negatieve zin op te zoeken.”